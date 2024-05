Pedro Dólera, el tècnic que ha fet fortuna en l'estrena a l'Olot

79 punts repartits en 24 victòries, 7 empats i 3 derrotes, amb 55 gols a favor i 20 en contra. La temporada de l'Olot, campió de Tercera RFEF i nou equip de Segona RFEF, senzillament ha estat fantàstica. «Sovint, quan t'imposes amb una diferència tan gran com ho hem fet nosaltres, sembla que hagi sigut un passeig; i ja asseguro que de passeig no n'ha tingut res», confessa Pedro Dólera, un tècnic que ha fet fortuna a la Garrotxa en la seva primera temporada. «Hi estic molt a gust, sí. I m'han deixat fer. La sensació general és que la feina ha estat molt bona».

Fa gairebé un any, quan va ser escollit en el càrrec, el barceloní tenia clar com volia que fos el seu Olot. «Sobretot, pretenia que la gent havia de sentir que l'equip es deixava l'ànima. I puc dir, sense dubte, que ho hem aconseguit. Desitjava construir un grup fort i competitiu, que es mogués en les posicions capdavanteres, i provoqués que tothom fos important. I tret d'alguns lesionats, cadascun dels futbolistes ha aportat el seu gra de sorra. També volia que els jugadors es respectessin: a ells, a mi i al club. Així ha estat», presumeix, afirmant que els camins d'ambdues parts no se separaran, perquè Dólera tenia una clàusula en cas d'ascens per prorrogar un curs més el seu vincle que s'activarà. «Si no hi ha res estrany per cap de les parts, ens mantindrem plegats, sí. La meva idea és fer-ho i amb en Sergi Raset, el director esportiu, ja hem mantingut converses per planificar la temporada vinent».

Abans de parlar del que vindrà, però, cal continuar assaborint cada segon d'un present que ha permès l'Olot convertir gairebé en una tradició el fet de pujar de Tercera a la primera. «Hem sigut un grup molt professional, hem entrenat com animals, hem sigut molt regulars i no hem donat cap bola per perduda. Aquesta Lliga no és fàcil, costa molt fer punts i guanyar partits. És mèrit nostre, que ho sembli. Treure-li una trentena de punts al primer equip que no fa play-off és una burrada», diu Dólera, que accentua que la gesta encara té més valor tenint, com tenien, «penjat el cartell de favorits». «No va bé tenir l'etiqueta d'haver de pujar a qualsevol preu. L'objectiu, dins del vestidor, ja sabíem quin era. Però calia assumir-lo des de la humilitat, la tranquil·litat i la calma. Fent els passos adequats a cada moment». Els esgraons no poden saltar-se de cinc en cinc. «No, no. Primer, centrar-nos a ser equip de play-off. Després, intentar ser segons. I, finalment, anar a guanyar la Lliga. Perquè ja sabem quants equips han invertit grapats de diners per sortir de la categoria i no se'n surten...».

La recepta

A la Garrotxa poden presumir de bon futbol, però també d'una actitud immillorable. «Mentalment, hem sigut durs. No hem parat, mai. De fet, un cop assegurat el campionat, hem guanyat els tres partits que ens quedaven. Ja diu moltes coses, això. Hem tingut fam». N'han tingut tanta que encara no han pogut celebrar l'ascens a la Segona RFEF com es mereix perquè no han fet res més que pencar i pencar. «El sopar el farem divendres vinent», admet Dólera.

I ara, què? «A la Segona RFEF no ens podrem equivocar ni mitja. Perquè les categories no tenen res a veure. Necessitarem ser un grup consolidat i tenir gent que sàpiga de què va, això. I no ens descentrem, l'objectiu és la permanència. Qui pensi en res més, va errat. M'encantaria dir que guanyarem la Lliga, però no té sentit», assegura el tècnic d'un Olot que ja rastreja el mercat a la recerca de les peces adequades que millorin la plantilla. «Qui la fa és en Sergi Raset, és ell qui té aquesta responsabilitat. Però li he donat la meva opinió del que voldria fer. Després, ell farà i desfarà com cregui oportú. El que penso és que hem de mantenir gran part del bloc, però també hem de canviar certes peces, perquè necessitarem altres perfils».

L'olfacte del director esportiu aquest estiu, doncs, tindrà una importància capital. «El pressupost, que el desconec, també ho marcarà força. A Tercera RFEF érem un dels grans, però a Segona RFEF serem un dels petits. Haurem d'encertar molt per treure tot el suc possible», analitza Dólera, que no tindrà a Xesco Rivas com a segon entrenador ni a Jordi Fernández com a preparador de porters. «Ens fa mal al cor a tots, però és una decisió personal. El salt de categoria provoca diferents exigències que no tothom pot assumir, perquè la família va al davant. No puc obligar a ningú al fet que passi el cap de setmana a Mallorca i no vegi els seus fills. No cobrem dos milions d'euros per fer-ho», conclou el tècnic d'un equip campió.

