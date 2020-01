Canyigueral i González (Bordils) i Pere Arnau (Sarrià) jugaran amb Catalunya

Marc Canyigueral i Jordi González (Bordils), i Pere Arnau (Sarrià), més Natan Suárez (Conca, lliga Asobal) seran els representants de l'handbol gironí a la selecció catalana masculina que diumenge s'enfrontarà al Granollers en una jornada benèfica al pavelló vallesà. La cita tampoc se la perdrà el tècnic dels blanc-i-verds, Pau Campos, seleccionador català femení. Els dos partits s'emmarquen en una nova edició dels «Somriures que curen», que organitza la Mútua de Granollers, amb la col·laboració de l'equip local i la Federació Catalana, aprofitant l'aturada de l'Asobal per l'Europeu d'handbol. Enguany aportarà els beneficis a la Fundació Pasqual Maragall per la lluita contra l'Alzheimer.

La tarda començarà al Palau d'Esports de Granollers amb el partit que enfrontarà, a les 16.30 hores, les locals (que competeixen a la Divisió d'Honor Femenina) amb la Selecció Catalana absoluta Femenina, que dirigirà Pau Campos, Xavi Vilella i Núria Fàbregas. Tot seguit, a les 18.15 hores, jugaran el Granollers (amb l'equip de l'ASOBAL) i la Selecció Catalana Masculina, dirigida per Oliver Roy i Jordi Jodar. Les entrades costaran 5 euros i serviran per veure els dos partits, que també es podran seguir en directe per televisió a través de La Xarxa.

Víctor Tomás (Barça) i Natan Suárez (Conca) són dos dels noms més destacats de la selecció catalana, formada per jugadors de l'Asobal i d'altres de Divisió d'Honor Plata i Primera Nacional (aquestes dues últimes, competicions que no es reprenen aquest cap de setmana després de les vacances de Nadal). Per als tres gironins de Plata convocats, el partit arribarà l'endemà de la primera jornada de lliga de 2020. El Bordils rep dissabte el Palma del Río en una magnífica oportunitat per sortir del descens. I el Sarrià haurà visitat l'Atlètic Novàs a Pontevedra. El 2019 es va tancar amb la victòria del Bordils a Sarrià (25-27) i la posterior gesta de l'equip de Salva Puig a la Copa, que va guanyar a la pista de l'històric Anaitasuna (27-28), tot i quedar eliminat.