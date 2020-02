L'elit del BTT mundial es reuneix aquest cap de setmana a Banyoles

Com una Copa del Món, així es presenta la Super Cup Massi de Banyoles d'aquest proper cap de setmana. La millor cursa de XCO (Cross Country olímpic) d'Espanya, i una de les millors d'Europa, ofereix un cartell ple d'estrelles on també hi seran dos dels ciclistes gironins de referència, Jofre Cullell i Txell Figueras. La de Banyoles és la primera i única cursa UCI HC d'Espanya. La cita que arrenca el calendari internacional de XCO. Més enllà de la Copa del Món és pràcticament impossible veure en una mateixa graella de sortida a tots els bikers de talla mundial que es donaran cita aquest cap de setmana la capital del Pla de l'Estany, al circuit del Parc de la Draga.

En la categoria masculina, que es correrà diumenge (12.40) d'entrada, 8 dels 10 primers bikers de 2019 seran a la graella de sortida. El francès Victor Koretzky (KMC Orbea), actual campió de França, partirà com a favorit per mèrits propis. Va guanyar el 2017 i 2018 i va ser segon el 2019. No vindrà sol, el campió dels Països Baixos, Milan Vader, i el suís Thomas Litscher completaran l'alineació del KMC Orbea a la prova reina. Tots ells amb opcions de podi.

Una de les grans atraccions del cap de setmana serà la presència de tot l'equip Specialized Racing, capitanejat pel campió del món sub-23 de 2018, el sud-africà Alan Hatherly. També hi haurà el danès Simon Andreassen, resident a Girona en l'actualitat, i el nord-americà Christopher Blevins. El conjunt més potent a la prova masculina és probablement el Cannondale Factory Racing. El brasiler Henrique Avancini és el número 2 del rànquing mundial i una estrella que ha competit a casa nostra en comptades ocasions. Al costat d'ellhi haurà l'alemany Manuel Fumic, l'any de la seva retirada com a professional, i el francès Maxime Marotte. Un equip temible. Com a conjunt també brilla l'Absolute Absalon - BMC que portarà a totes les seves estrelles. A més del francès Jordan Sarrou, veurem en acció a el nou fitxatge de l'equip, Titouan Carod, a més dels joves Filippo Colombo i Mathis Azzaro.

Per part espanyola, a més de David Valero, també hi haurà el medallista de bronze a Rio de Janeiro, Carlos Coloma, en la que serà la seva primera cursa de XCO de l'any. Estarà acompanyat per Pablo Rodríguez, que s'acaba d'incorporar al BH Temple Cafès UCC. Sergio Mantecón, un habitual d'aquesta competició, repetirà en aquest 2020. Encara que moltes mirades se centraran en el sub-23 Jofre Cullell. El biker de Santa Coloma, de l'equip Megamo, ja sap el que és quallar grans actuacions aquí i a Banyoles tindrà un aparador mundial per demostrar de què és capaç.

Dissabte (16.00) tota l'atenció serà per a les corredores que buscaran la victòria en una de les seus més prestigioses del cross country, igual que els infantils, que seran novetat en la present edició. En ple any olímpic Banyoles marcarà una nova fita en el seu nivell de participació femenina. El podi complet de 2019 tornarà per buscar de nou una plaça d'honor. L'anglesa Annie Last (KMC Orbea) tindrà molta feina per renovar la victòria aconseguida fa just un any. També tornarà la vencedora de 2018 i subcampiona de 2019, l'alemanya Elisabeth Brandau (Radon), així com la jove sub-23 francesa Loana Lecomte (Massi) que aquesta vegada sí partirà com a favorita. Pel que fa a nivell espanyol, no faltarà cap de les grans bikers del XCO. Rocío del Alba García (BH Templo Cafès UCC), Claudia Galícia (Megamo Factory Team), i la gironina Meritxell Figueras (MMR Factory Raving), a més de Natalia Fischer, seran a la línia de sortida.