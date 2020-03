El MIC continua en marxa a un mes de la seva inauguració

S'acosta la setmana santa i això significa que el MICFootball és a punt de celebrar una nova edició. Aquest any toca la vintena i, per tant, celebrar-ho com es mereix. L'alarma generada pel coronavirus ha esquitxat el torneig, però no pas per minvar les expectatives que els organitzadors hi han dipositat. Ahir, per exemple, es va celebrar el sorteig de la fase de grups de totes les categories. Senyal que tot segueix el seu curs. «Estem treballant amb la normalitat que se'ns deixa. La nostra idea és la de tirar-ho endavant. Estem tranquils, perquè podem fer vida normal quan sortim al carrer, però evidentment estem en permanent contacte amb les autoritats pertinents», explica Juanjo Rovira, director del MIC. La cita serà del 8 al 12 d'abril i, si res es torça, se celebrarà. «Estem molt il·lusionats, tot i encara falta un mes i tot pot canviar d'un dia per l'altre. Nosaltres estem tranquils». Alguns equips asiàtics finalment no vindran i amb clubs com el Milan i l'Atalantam que també hi figuraven inscrits, s'acabarà prenent una decisió una setmana abans de la competició.