L'Uni-Venècia es jugarà a porta tancada a Fontajau

Aquesta setmana vinent l'Eurocup, la segona competició continental femenina de bàsquet, dona el tret de sortida als quarts de final. Una eliminatòria que l'Spar Citylift Girona afronta amb il·lusió però alhora amb certs dubtes. No pas per les seves capacitats en l'àmbit esportiu, sinó per com haurà d'afrontar tots dos partits, tant el d'anada com el de tornada, tenint en compte l'alarma social que s'ha generat a escala mundial per culpa del coronavirus i els seus efectes. S'enfronta al Venècia, precisament un equip d'una de les zones més problemàtiques. De moment, res s'ha dit del partit inicial. Continua previst per al proper dijous, 12 de març, a terres italianes. També té horari: dos quarts de vuit de la tarda. S'havia especulat amb la possibilitat de jugar-lo a Ljubljana, Eslovènia, però a dia d'avui no hi ha res en ferm. Sí que hi ha confirmació oficial que la tornada es jugarà una setmana després, el 19 de març, i que en aquest cas serà a Fontajau i a porta tancada. L'Uni va explicar ahir al migdia que així ho ha confirmat la Generalitat, donant fermesa a una mesura que ja havia anunciat el dimarts passat el ministre de sanitat del Govern espanyol, Salvador Illa. Existia, per tant, aquesta possibilitat però no va ser fins ahir que a Girona se'n va tenir l'oficialització per part de la conselleria de salut.

D'aquesta manera, l'equip s'haurà de jugar l'accés a les semifinals de l'Eurocup sense públic. Una situació similar que afrontaran d'altres equips, que també seguiran al peu de la lletra la decisió presa pel Ministeri de Sanitat. Anit, el València-Olimpia de Milà de bàsquet ja es va celebrar a porta tancada. Com el València-Atalanta de futbol del proper 10 de març o el Getafe-Inter de Milà del dia 19. «No s'entendria que aquests mateixos partits se celebressin al nord d'Itàlia a porta tancada i aquí a Espanya es poguessin desplaçar contingents importants d'aficionats italians», deia Salvador Illa tot fent referència a la mesura presa al país transalpí. Allà, tots els esdeveniments esportius que s'hi celebren es juguen sense públic. Per tant, el Venècia-Uni de la setmana vinent, com que en un principi canvia de seu, serà també a porta tancada.



El Catalunya-Jamaica, a l'aire

A l'espera de saber què passa amb el Barça-Nàpols de Champions, el partit que segurament no es jugarà és el Catalunya-Jamaica que s'havia de disputar el dia 30 a Lleida. La selecció caribenya no té cap mena d'intenció d'assumir riscos pel coronavirus i no vol viatjar.