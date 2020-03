El Barça, a l'espera de la següent tempesta en una temporada convulsa

El barcelonisme passa temps convulsos, pendent de si la pilota entra o no entra per aixecar més o menys la veu; mirant de reüll cap a la llotja, pendent de les declaracions dels futbolistes i expectant de com acaba una temporada que no pinta bé. A l'acabament de cada partit, nous jugadors escenifiquen el problema latent. Dissabte al vespre, després de l'1-0 contra la Reial Societat, va ser Jordi Alba. Però el problema no és nou. Un mandat basat en el lema «Triplet i trident», amb què Josep Maria Bartomeu va guanyar les eleccions el 2015, mai podia acabar bé.

El Barça ja no té el seu trident (Neymar va marxar, Suárez està lesionat de llarga durada i només queda Messi) i tampoc guanyarà el triplet. De moment les mocadorades que s'han succeït en els dos últims partits jugats a casa (Eibar i Reial Societat) han estat tèbies, promogudes des de Twitter i amb poc seguiment des de la grada, tot i que davant els donostiarres, més que mocadors, es van sentir els primers crits de «Bartomeu dimissió» i també es va veure alguna pancarta.

Que Leo Messi digui que aquest Barça no dona per guanyar títols és un secret a veus i un problema per a la directiva, que ha vist com en els últims anys l'equip ha sustentat el club amb els títols conquerits i ha conformat els aficionats resultadistes sense aprofundir en els problemes estructurals. No hi ha partit que passi ni setmana que transcorri sense un nou incendi de majors o menors proporcions en l'entorn culer.

En l'aspecte esportiu el Barça va tornar ahir als entrenaments amb una sessió de recuperació i ja no tornarà a exercitar-se fins dimarts que ve per preparar el partit de dissabte a Son Moix. En l'entrenament van participar-hi els jugadors disponibles, a més dels futbolistes amb fitxa del filial Sergi Puig, Ronald Araujo, Ramos Mingo, Matheus i Ansu Fati. El Barça tornarà a entrenar-se dimarts que ve (11.00), després que Quique Setién hagi decidit concedir un dia de descans demà dilluns. El partit contra el Mallorca és dissabte que ve (18.30).