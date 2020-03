Cinc minuts fatídics allarguen la mala ratxa del Llagostera

Sense haver creat resposta pertinent, Oriol Alsina no va fer cap canvi a la segona meitat. En els darrers 45 minuts, els seus van posar una marxa més. Sergio Cortés va marcar un penal, enganyant Iñaki Peña, per posar l'empat; i cinc minuts. El Llagostera busca la tecla per acabar amb la mala dinàmica que fa temps que l'acompanya, però de moment és incapaç de trobar-la. Ahir, l'oportunitat era bona. El Johan Cruyff és un estadi imponent, però els gironins es fan forts en escenaris com aquest. I malgrat acariciar la victòria, van deixar escapar els punts en un final per oblidar, amb dos gols en contra en només cinc minuts. El partit va començar de la pitjor manera amb el pitxitxi barcelonista, Collado, sorprenent la defensa visitant i posant l'1-0 en el minut 3. Els locals tenien el partit on volien. Riqui Puig s'erigia com a director d'orquestra d'un Barça que bolcava el seu atac per la banda esquerra on apareixia Akieme per fer mal amb les seves centrades. Els llagosterencs usaven la seva millor arma, tancar-se al darrere i sortir a la contra, sense obtenir els resultats desitjats.