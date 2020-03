La final de la Copa Catalunya es jugarà finalment a Terrassa

El primer d'abril es disputarà la final de la Copa Catalunya d'aquesta temporada, amb presència d'un equip gironí. El Llagostera lluitarà pel títol amb l'Hospitalet, equip de la Tercera Divisió. El partit, que s'havia de celebrar a Vic, finalment es farà a l'estadi Olímpic de Terrassa, tal com va confirmar ahir la Federació Catalana de Futbol. L'organisme justifica el canvi de seu per «raons tècniques sobrevingudes», sense especificar els motius pels quals l'Estadi Municipal de la capital d'Osona es queda sense poder acollir el matx. Segons fonts consultades per aquest diari, el problema principal seria la manca d'un enllumenat adient per a aquest tipus de celebracions. La final es jugarà a les 20.30 hores i es podrà veure pel canal Esport3.