La tornada dels vuitens de la Champions comença avui

La Lliga de Campions viu aquesta nit, a partir de les nou, el primer capítol del desenllaç de les seves eliminatòries de vuitens de final. Es juguen dos partits, un dels quals en un estadi de Mestalla completament buit pels efectes del coronavirus. El València caminarà sol per intentar capgirar el 4-1 que va patir contra l'Atalanta ara fa unes setmanes. El tècnic Albert Celades tindrà les baixes dels dos centrals titulars, Ezequiel Garay i Gabriel Paulista, com tampoc podrà jugar Maxi Gómez. Les principals novetats són Coquelin i Rodrigo. L'equip italià té el dubte del porter Rafael Toloi i aquest cap de setmana no va jugar per les restriccions que es viuen al país transalpí. D'altra banda, també es juga un Leipzig-Tottenham amb avantatge mínim per als alemanys (1-0).