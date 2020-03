Bartomeu confirma que vol acabar el seu mandat

El president del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va treure ferro a les últimes mocadorades que una part de l'afició del Camp Nou ha dirigit cap a la llotja, tot demanant la seva dimissió, i ahir va recordar que ell també ha protestat en algun moment de la seva vida contra la junta directiva que dirigia l'entitat quan exercia la seva condició de soci. «Jo també he fet mocadorades, l'última quan marxava Ronaldo», va recordar en un acte al Fòrum Barcelona Capital. «El Barça sempre ha sigut un club molt democràtic, i l'estadi i el Palau han d'expressar-se com vulguin; només faltaria», va afegir el mandatari, qui va descartar al mateix temps un avançament de les eleccions per calmar la massa social. «Una cosa és que hi hagi socis o aficionats que vagin al camp i no estiguin conformes amb alguna actuació, però el club està pacificat. El projecte continua. Encara hi ha coses a fer, i acabar el mandat és una responsabilitat que assumim davant dels socis. Les eleccions seran el 2021».

Bartomeu va demanar «paciència» perquè l'equip de futbol ara mateix es troba en un procés de «transició» que encara no s'ha completat. «Tenim una generació que ho ha donat tot i ens ha donat molts èxits, i que encara competeix. I alhora una altra nova generació que acaba d'arribar. No és fàcil conjugar el talent de casa amb el de fora, amb diferents generacions i edats», afegia. Això sí, va admetre que l'equip pot jugar millor. «Jo satisfet no ho estic».

Alhora, va confirmar que hi haurà un nou referèndum sobre l'Espai Barça, el projecte que preveu, entre d'altres obres, la remodelació del Camp Nou i la construcció d'un nou Palau Blaugrana.



Multa per a Umtiti

D'altra banda, el defensa de la primera plantilla Samuel Umtiti va ser condemnat ahir a indemnitzar amb 32.936,38 euros els propietaris d'un habitatge d'Esplugues de Llobregat pels desperfectes causats a l'immoble durant el temps que el defensa francès hi va viure. Durant el judici, celebrat fa dos mesos, el jugador havia negat haver causat cap destrossa declarant que, sent conscient que havia llogat una «casa luxosa», va contractar una treballadora de la neteja i una persona de manteniment perquè l'habitatge estigués sempre en bon estat.