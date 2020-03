L'Atlètic defensa un avantatge mínim al camp del Liverpool

L'Atlètic de Madrid es juga aquesta nit (21.00, Movistar) ser o no ser a la Lliga de Campions a Anfield, on defensarà un avantatge mínim (1-0) per buscar l'accés als quarts de final davant l'actual campió de la competició, el Liverpool. El conjunt anglès té la baixa del seu porter titular, Alisson Becker, mentre que Jordan Henderson s'ha recuperat d'una lesió muscular. A la mateixa hora, el PSG buscarà la remuntada davant del Dortmund (0-1 pels alemanys) amb el dubte de Kylian Mbappé, que està malalt.