La Federació allarga la suspensió de la Divisió d'Honor Plata fins a l'abril

La Federació Espanyola d'Handbol va emetre ahir un comunicat en què anunciava que allarga la suspensió de totes les seves competicions, com a mínim, fins al darrer cap de setmana de març (28 i 29). D'aquesta manera, Bordils i Sarrià, de Divisió d'Honor Plata, i Banyoles, de Primera Estatal, estan a l'expectativa de com evoluciona l'estat d'alarma decretat pel Govern per prevenir l'expansió del coronavirus, que, mentre duri, impedirà que es reprenguin les competicions. Serà el Comitè Nacional de Competició el que adopti les resolucions corresponents pel que fa a les jornades suspeses i al calendari restant de cada categoria.