El confinament especial de Xevi Coll

Dissabte passat, mentre pràcticament totes les competicions europees de futbol s'havien suspès com a mesura de prevenció del coronavirus, el MOL Fehervar anteriorment conegut com Videoton empatava contra el Diosgyor (1-1) en partit de la primera divisió d'Hongria. La lliga hongaresa, com la sèrbia, la bielorrussa, la turca i la ucraïnesa han estat de les últimes de frenar la seva activitat i suspendre els partits.

El Videoton està entrenat per l'exjugador i extècnic del Girona, Joan Carrillo que té com a segon l'olotí Xevi Coll, expreparador físic de Llagostera i Olot i exentrenador del Banyoles, entre d'altres. Un cop confirmat l'ajornament temporal de la Lliga, Coll va tornar abans-d'ahir a terres gironines per poder estar amb la seva dona i assistir a l'imminent naixement de l'Oleguer, el seu primer fill.

«Són situacions incontrolables i d'una incertesa màxima. El club m'ha donat facilitats per poder venir a Catalunya. Ara estaré un temps aquí i després tornaré a Hongria quan es reprengui la competició, perquè tinc clar que no són unes vacances. Soc professional i la meva feina és allà», destaca Coll, que quan torni haurà de passar una quarantena de quinze dies confinat a casa.

El partit amb el Diosgyor ja es va jugar a porta tancada com a mesura de prevenció i va ser diumenge quan es van començar a instaurar els protocols més estrictes al país. En cap cas, però, tant com aquí o Itàlia. «Vaig anar-me'n dimecres i es podia fer vida relativament normal.

L'únic era que a partir de les 3 de la tarda els bars i restaurants tancaven. Les fronteres també estaven tancades. Llavors també s'han prohibit les trobades de més d'una certa quantatitat de persones en recintes tan tancats com oberts», detalla. En aquest sentit, però, les restriccions no prohibeixen fer esport a l'aire lliure en solitari al carrer. «Desaconsellen entrenar en grup i quan la Lliga es va aturar, vam aturar també els entrenaments».

Coll va poder sortir d'Hongria i arribar amb normalitat al Prat. Això sí, el viatge va ser, si més no, estrany. «A l'avió érem només 12 persones. Quan vam aterrar al Prat, l'aeroport era buit i això sí que impressionava». Ni a Budapest ni a Barcelona, Coll es va trobar cap control de temperatura.

Des d'Hongria, Coll ha viscut amb el neguit lògic la situació els darrers dies a Catalunya. «Veia les notícies i és clar que patia. I més estant a l'estranger. Són situacions que no es controlen i amoïnen. Al final, però, som professionals i cal continuar amb la feina», diu.

Coll va arribar dimecres i es va instal·lar a Bescanó amb la seva dona a ca la seva sogra. El tècnic garrotxí ha pogut tornar per estar al costat de la seva parella per la situació del proper naixement del seu fill. Per contra, el primer entrenador del Fehervar, Carrillo, és a Hongria esperant que s'aixequi la suspensió temporal de la Lliga. Com Carrillo, els jugadors s'han quedat a Hongria i mantenen un règim d'entrenament marcat pel club. «La intenció és reprendre la Lliga. No es poden deixar anar».