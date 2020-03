La fiscalia demana investigar Luka Jovic per saltar-se la quarantena

El jugador serbi del Reial Madrid Luka Jovic pot enfrontar-se a mesures legals per incomplir la quarantena domiciliària imposada a Sèrbia pel coronavirus als que arriben de l'estranger. La fiscalia de Belgrad va demanar a la policia presentar una denúncia penal contra el futbolista. Tot i això, no està clar quin tipus de càstig podria suposar, encara que especifica que si torna a violar la norma no se n'exclou la detenció. Jovic va abandonar el domicili en què havia d'estar en aïllament i va assegurar a la policia que havia sortit per anar a la farmàcia. "Per la Fiscalia no hi ha diferència entre els ciutadans indistintament de la seva professió", va dir a Tanjug una font de la fiscalia.