El Bàsquet Girona fa el salt a Or

Ni fase d'ascens ni play-off ni res. Via lliure. El Bàsquet Girona és nou equip de LEB Or després que ahir al vespre la Comissió Delegada de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) decidís que no es disputi cap fase d'ascens i siguin els tres millors classificats del grup d'ascens els que pugin de categoria. Això fa que Girona, juntament amb Múrcia i Tizona siguin nous equips de LEB Or. La FEB ja tenia clar que el Múrcia, líder quan es va aturar la competició, ascendiria però tenia sobre la taula la possibilitat de jugar una fase entre la resta d'equips més ben classificats com ara el Prat, que amb les mateixes victòries que Girona i Tízola (9), es queda sense premi per pitjor average. Finalment però, i veient que no es podien garantir les condicions sanitàries per culpa de la COVID-19, la FEB ha optat per tancar la paradeta i donar el bitllet cap a la segona categoria estatal del bàsquet masculí al club que presideix Marc Gasol i que ha entrenat enguany Àlex Formento.

D'aquesta manera, Girona recupera el bàsquet d'elit masculí set anys després de la desaparició del Sant Josep el 2013, quan jugava a EBA. El sènior del Bàsquet Girona, creat el 2017, haurà aconseguit amb només tres anys arribar a LEB Or. La temporada del seu naixement va beneficiar-se de l'ampliació de la LEB Plata a 24 equips per accedir-hi i, ara, en la segona campanya a Plata fa el salt a Or. La màxima categoria masculina, l'ACB, no es veu a Fontajau dels del 2008 quan el CB Girona, aleshores Akasvayu, va fer fallida i va desaparèixer.

El Bàsquet Girona ha recollit el premi gros gràcies a la segona posició amb 9 victòries i 4 derrotes que ocupava el 8 de març abans que s'aturés la competició. Els de Formento havien finalitzat en la segona posició a la primera fase regular de la Lliga, per darrere el Múrcia. Un dels jugadors franquícia del Bàsquet Girona, Albert Sàbat, mostrava la seva joia ahir al vespre un cop confirmada una notícia que per a molts era un fet de feia dies però que es va anar coguent durant tota la tarda fins a sortir del forn. «Som Or! Enhorabona Girona! Orgullós de tot l'equip i d'aquest club. Cada any més a prop, a gaudir-ne!», deia en una piulada a Twitter.

Aquest vespre, Marc Gasol farà una trobada a Instagram al perfil del club on valorarà l'ascens. El club s'ha mogut durant aquestes setmanes abans que es concretés l'ascens a LEB Or. La primera decisió va ser la de confirmar Àlex Formento a la banqueta i deslligar-lo de la tasca de la direcció esportiva. Aquesta feina passa ara a Jordi Plà, el nou màxim responsable esportiu del club i l'encarregat de confeccionar la plantilla per l'estrena a LEB Or.