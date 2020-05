L'Uni es queda sense Xargay

A principis d'any, pocs dies després de fer el raïm i celebrar l'entrada d'un any que ningú es pensava que duria tants maldecaps, l'Uni va anunciar el fitxatge de Marta Xargay. La perla gironina tornava a casa amb 29 anys i amb un contracte de llarga durada (fins al 2023) per a trobar estabilitat després de voltar molt. Sens dubte, l'arribada de Xargay a l'Spar Citylift va suposar un autèntic cop d'efecte. Una bomba mediàtica que va tenir ahir l'efecte invers amb l'anunci que Xargay feia ús de la clàusula que li permetia alliberar-se i tallar el contracte abans de l'1 de juny per motius personals. D'aquesta manera, els temors s'han fet realitat i l'Uni 2020-21 no comptarà amb Xargay a la plantilla. La gironina, que al desembre farà 30 anys, argumenta que «necessita més temps fora del bàsquet» i assegura que no tornarà a jugar a cap equip, pel cap baix, «fins al gener del 2021».

De vegades, a la vida cal prendre decisions i Xargay n'ha pres una de molt important. «Fa més de 20 anys que dedico la meva vida al bàsquet, un esport que m'ha fet créixer no només com a professional sinó també en l'aspecte personal, i amb el que vull seguir creixent, però per això, necessito agafar-me un temps de descans», assenyala Xargay. La jugadora gironina, doncs, posa de moment punt final a la segona etapa a l'Uni amb un balanç de 7 partits de Lliga (10'4 punts de mitjana), 3 de Copa de la Reina (8'3 punts) i 6 d'Eurocup (7'6 punts). Una etapa, sens dubte, més breu del que tothom s'esperava quan es va conèixer el seu retorn a Fontajau.

«Vull donar les gràcies al club, a l'Uni Girona, pel seu suport i per l'oportunitat que m'ha donat aquesta temporada i a tots els aficionats per com m'han acollit. I per descomptat, vull donar-li les gràcies també a totes les meves companyes i la meva família, pel seu suport», reiterava una agraïda Xargay que no ha pogut brindar al públic tot el bàsquet que té a dins. a.ontajau és casa seva malgrat que se'n va anar ben jove, el 2009 amb només 18 anys per fer carrera al Perfumerías Avenida de Salamanca (2009-15), Phoenix Mercury (2015-16), Praga (2105-18) i Dinamo Kursk (2018-20) alhora que es convertia en una indiscutible amb la selecció espanyola. Al seu palmarès fa feredat: Una Eurolliga (2011), dues supercopes d'Europa, dues Lligues (2012 i 2013), tres Copes de la reina i una lliga txeca, a més a més de la medalla de plata als Jocs Olímpics del 2016, tres campionats d'Europa (2013, 2017 i 2019), un subcampionat del món el 2014 i un tercer lloc al Mundial del 2018.

La baixa de Xargay condiciona la planificació esportiva de l'Uni, que ara haurà de cercar una jugadora del seu perfil. Tot i això, el president del club, Cayetano Pérez va voler transmetre tot el suport de l'entitat cap a Xargay i li va obrir les portes per un hipotètic retorn. «Respectem la decisió i li enviem molts ànims. Això és casa seva i quan vulgui, aquí estarem», va dir.