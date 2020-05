Sandro Rosell descarta formar part de cap candidatura per presidir el Barça

L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell va descartar ahir formar part de cap candidatura en les pròximes eleccions a la presidència del club, previstes pel 2021. «Quan sàpiga quins candidats s'hi presenten, opinaré si val la pena i, si no, no diré res, però no m'involucraré en cap candidatura», va assegurar durant l'acte de presentació del seu llibre Una forta abraçada, en què narra els 645 dies que va ser a la presó preventiva abans de ser absolt dels delictes de blanqueig de capitals i organització criminal. Rosell va tornar a reiterar que no pensa tornar a aspirar a la presidència del club: «Vaig prometre a la mare que no tornaria a fer-ho mentre fos viva i espero que visqui molts anys. Com diu un meu amic, mai diguis mai, però en aquest cas la idea és mai». Rosell va valorar positivament el mandat de Josep Maria Bartomeu, a qui va definir com a «íntim amic» seu i, per tant, va reconèixer que no podia de ser del tot objectiu.

D'altra banda, l'empresari Jordi Farré va anunciar que es tornarà a presentar a les eleccions com ja va fer el 2015.