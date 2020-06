El Govern obre la porta al retorn de l'afició als estadis aquesta temporada

El Consell Superior d'Esports (CSD) tindrà l'última paraula sobre la presència de públic a les grades dels estadis de Laliga Santander i Laliga SmartBank, després de consultar-ho amb Laliga, les comunitats autònomes i el ministeri de Sanitat, segons ha anunciat aquest dimarts el Govern després de la reunió del Consell de Ministres. L'Executiu ha aprovat un Reial Decret en el qual s'estableixen les mesures corresponents a la "prevenció" contra la covid-19 en les lligues professionals de futbol i bàsquet, que recaurà en el CSD, prèvia consulta amb els altres estaments implicats.

"El Reial Decret residència al CSD les mesures de prevenció de les dues competicions professionals de futbol i bàsquet, que, al meu parer, és garantir l'equitat de competició. Serà el CSD el que haurà de prendre l'última decisió al respecte", va assenyalar en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres el titular de Sanitat, Salvador Illa.

El Govern tanca així la pretensió de el president de Laliga, Javier Tebas, que es va declarar favorable a la presència dels aficionats en els estadis de futbol "on es pugui" en funció de l'evolució dels processos de desescalada per la pandèmia de la COVID- 19. "S'ha de jugar en les mateixes condicions. Serà el CSD el que prendrà una decisió a l'respecte conforme vagi evolucionant la pandèmia", ha insistit Illa en al·lusió a l'hipotètic cas que pogués haverhi públic en els camps de futbol abans que conclogui el curs 2019-20 a mitjans de juliol. La porta està oberta i tot apunta que els últims partits es podrien celebrar a Primera i a Segona amb un 30% de l'aforament. Però el CSD no prendrà cap decisió fins quan decaigui l'estat d'alarma, el 21 de juny, amb la qual cosa la pretensió del Las Palmas de rebre dissabte el Girona amb el suport d'un terç de la seva afició quedarà segurament en res.