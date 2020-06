El Govern obre la porta que s'acabi la temporada amb públic als estadis

El Govern ha obert la porta que s'acabi aquesta temporada amb públic als estadis de Primera i Segona Divisió. El Consell Superior d'Esports (CSD) serà qui tindrà l'última paraula sobre la presència d'aficionats a les grades dels equips de La Lliga Santander i La Lliga SmartBank, després de consultar-ho amb La Lliga, les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat. Això sí, la mesura només es prendrà quan tot Espanya estigui en la fase 3 de la desescalada i, per tant, sigui aplicable per a tots els clubs, per preservar la igualtat de condicions en la competició. L'escenari que s'obre podria ser a partir del 22 de juny, just quan ja haurà decaigut l'estat d'alarma. Als estadis, si s'acaba permetent l'accés dels seguidors, només es podria cobrir un terç de l'aforament (en el cas del Girona, podria col·locar a Montilivi poc menys de 4.000 espectadors).

L'executiu va aprovar ahir un reial decret en el qual s'estableix que les mesures corresponents a la «prevenció» de les lligues professionals de futbol i bàsquet recauran en el CSD, prèvia consulta amb La Lliga i la Lliga ACB, les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, segons va anunciar el ministre de Sanitat, Salvador Illa. El Govern va tancar així la pretensió del president de La Lliga, Javier Tebas, que es va declarar favorable a la presència dels aficionats en els estadis de futbol «on es pugui» en funció de l'evolució dels processos de desescalada per la pandèmia de la COVID-19. També es tanca la possibilitat que perseguia el Las Palmas de posar 10.000 persones al Gran Canària dissabte coincidint amb la visita del Girona. El president del conjunt insular, Miguel Ángel Ramírez, ho ha intentat fins al darrer moment però el Govern no li ho permetrà.

«S'ha de jugar en les mateixes condicions. Serà el CSD el qui prengui una decisió al respecte conforme vagi evolucionant la pandèmia», va respondre Illa en al·lusió a l'hipotètic cas que pogués haver-hi públic en els camps de futbol de Primera i Segona A abans que conclogui el curs 2019-20 a mitjans de juliol.

Illa va insistir que el Reial Decret, que es podria anomenar de la «nova normalitat», recull totes aquelles mesures que estaven vigents durant l'estat d'alarma decretat pel Govern per la COVID-19, «i que han de seguir en vigència» fins que es derroti «definitivament» el virus quan es disposi d'una teràpia eficaç o vacuna. El ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, ja havia advertit l'anterior mitjanit que no era partidari d'obrir aquells estadis que es pogués com proposava Javier Tebas. «No comparteixo la seva reflexió, que on es pugui s'ha d'obrir els estadis al públic. Trenca l'esquema d'igualtat. El Ministeri ho valorarà a través del CSD, i amb Sanitat, La Lliga i les comunitats autònomes. Si pot entrar públic, ha de valer per a tots», va dir a Onda Cero.

La posició del Govern ha sigut ferma en aquest sentit des que, la setmana passada, el president del Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, va sorprendre en dir que tenia el vistiplau de les autoritats canàries i de La Lliga perquè entrés part de l'afició a l'estadi Gran Canària en la visita del Girona de dissabte que ve. No obstant això, Irene Lozano, presidenta del CSD, li va replicar l'endemà que el públic de moment seria «impossible», apel·lant a l'argument del principi d'igualtat esportiva. «No es pot anar als estadis, l'acord amb La Lliga va ser reprendre la competició a porta tancada i així es començarà», va indicar als micròfons de la Cadena SER.

El mateix president del Govern, Pedro Sánchez, també es va pronunciar diumenge sobre aquest particular, indicant que es donaria «una resposta comuna i homogènia» per permetre la presència d'aficionats als estadis de futbol i de bàsquet, ja que és «de justícia» que tots els seguidors puguin accedir a la vegada a veure els partits dels seus equips.

De moment el Girona està a l'expectativa. El club ha començat a preparar quin protocol caldria seguir en cas que durant les properes setmanes es confirmi que hi pot haver un terç d'aforament als camps de Primera i Segona. De moment, l'accés de públic està descartat per al duel contra el Racing de dimarts que ve (21.30), i caldria veure en quina situació ens trobem el 24 de juny, quan arribi a l'estadi el Numància. Els altres rivals que encara han de passar per Girona abans del final de la lliga regular són el Saragossa, l'Almeria i el Cadis, tres adversaris directíssims.