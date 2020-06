Carles Marco: "El projecte del Bàsquet Girona fa molt goig"

El Bàsquet Girona ha presentat aquest migdia a l'hotel Ibis Carles Marco com a nou entrenador, en substitució d'Àlex Formento. L'exbase badaloní, que l'últim any i mig ha dirigit el Palència a la LEB Or, s'ha mostrat "satisfet i agraït" de poder aportar "el meu granet de sorra" a un projecte "que fa molt goig". "Tornar a una ciutat de bàsquet com Girona, a prop de casa, era un al·licient més", ha assegurat en el seu parlament. Marco, a partir d'ara, començarà a planificar amb el director esportiu Jordi Plà la plantilla de la propera temporada. De moment només Albert Sàbat té contracte, tot i que el club ha explicat que intentarà donar continuïtat a alguns dels jugadors que més han destacat.

El preparador del Bàsquet Girona ha dit que vol que l'equip faci "un bon bàsquet". "M'agrada correr, que es passi bé la pilota, i que en defensa siguem agressius". De la nova categoria ha detallat que "és molt competida, cada vegada s'estan igualant més els nivells dels equips, i és evident que hi ha un salt important entre Plata i Or". Marco hi té molta experiència després d'haver passat per les banquetes de l'Oviedo i el Palència, una vegada va haver posat punt i final a la seva carrera de jugador, amb més de 350 partits a l'ACB en equips com el Joventut i el Caja San Fernando.