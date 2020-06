L'Elx pot avançar el Girona si supera aquest vespre l'Extremadura a casa

La Lliga Smartbank es va posar al dia dimecres amb la reanudació dels quaranta-cinc minuts pendents entre el Rayo Vallecano i l'Albacete (1-0) suspès al desembre pels càntics a Zozulia. Aquest vespre, s'obre la primera jornada de la nova Lliga amb quatre partits, dos dels quals amb rivals directes per al Girona. L'Elx obrirà el foc de la 32a jornada amb un matx al José Martínez Valero contra el penúltim classificat, l'Extremadura (2/4 de 8). Si els il·licitans guanyen, superaran, provisionalment, el Girona a la classificació. A la mateixa hora, es jugarà un altre partit amb implicació directa a la part alta com és la visita de l'Osca a La Rosaleda per enfrontar-se al Màlaga. Els aragonesos són quarts a la taula, amb tres punts més que el Girona. També a 2/4 de 8, el Fuenlabrada rebrà el Tenerife en l'estrena a la banqueta dels madrilenys de José Ramón Sandoval. El tècnic havia substituït el destituït Mere Hermoso la setmana en què es va decretar l'estat d'alarma i no va poder estrenar-se.

Per últim, més tard (3/4 de 10), es disputarà l'últim partit d'avui que enfrontarà l'Oviedo ai el Ponferradina al Nuevo Carlos Tartiere. Demà, a banda del Las Palmas-Girona, es jugaran dos partits més: el Racing de Santander-Lugo (17:00), clau per a la lluita per la salvació, i el Saragossa-Alcorcón (2/4 de 10), on els gironins hi tindran un ull posat.