L'Espanyol segueix sumant i treu un punt al camp del Getafe (0-0)

Les intervencions de David Soria han sostingut el Getafe, incapaç de guanyar i de generar clares ocasions contra l'Espanyol, que ha resistit al Coliseum Alfonso Pérez (0-0) durant 75 minuts amb un home menys per l'expulsió del colombià Bernardo Espinosa.

Les sensacions de la primera jornada després de la tornada que han mostrat els dos equips s'han repetit en la segona. Si més no en la primera part, en la qual la vermella de Bernardo ha acaparat tots els focus que no han pogut apuntar al poc futbol proposat sobre la renovada gespa de l'estadi del Getafe.

Durant l'acte inicial, l'Espanyol ha mantingut aquesta tendència a l'alça amb la qual sosté el seu objectiu de salvar-se després de la inversió en el mercat hivernal del seu president Chen Yansheng. Els 40 milions d'euros amb què han arribar Adrián Embarba, Raúl de Tomás (absent a Getafe) i l'uruguaià Leandro Cabrera, han donar aire al quadre "periquito", que amb la victòria contra l'Alabès la passada jornada només acumulava una derrota en els seus sis últims duels.

Malgrat jugar amb un home menys, ha aconseguit dominar moltes fases del duel contra un rival a qui no li ha agradat gens l'aturada. El Getafe és una ombra del que era fa tres mesos. Ho ha demostrat en els primers 45 minuts, en els quals només ha rematat a porteria en una ocasió. Ho ha fet Jaume Mata, que ha provtr els guants de Diego López amb un xut inofensiu.

I això que al Getafe han tornar tres peces clau en el seu esquema. Els seus dos gossos de presa al centre del camp, el serbi Nemanja Maksimovic i l'uruguaià Mauro Arambarri, no han pogut jugar en la reestrena contra el Granada per sanció. Igual que Jaume Mata. Tots tres han tornat, però amb prou feines s'ha notat.

Tots s'han diluit en la bona proposta d'Abelardo Fernández, que ha anul·lat totes les armes del Getafe, totalment desaparegut i enredat en un futbol gris i poc efectiu. A la primera part s ha salvat per la sortida de Bernardo. Fins a la seva expulsió, l'Espanyol, amb la velocitat de xinès Wu Lei i amb una ocasió claríssima de David López, ha pogut avançar-se al marcador.

Ho ha evitat David Soria, que abans de la mitja part ha tornat a intervenir per aturar un altre xut de Jonathan Calleri. Aquesta opció ha estat el cant del cigne en una gran primera part de l'Espanyol, que a la represa ha tornat a sorprendre al ritme d'Embarba. L'exjugador del Rayo Vallecano ha comandat els contraatacs del seu equip i ha estat a punt de marcar als pocs minuts de la segona part.

De nou, ha aparegut Soria per desbaratar en un mà a mà la tercera ocasió clara dels seus rivals. El porter del Getafe, el dolent a Granada amb dues accions que van costar la derrota del seu equip, s'estava convertint en l'heroi d'un grup de jugadors que no trobaven el camí per anul·lar els deu sacrificats jugadors de l'Espanyol.

Bordalás ha reaccionat amb la sortida al camp del nigerià Peter Etebo per Allan Nyom, desaparegut durant tot el xoc. També ha tret al camp de joc el revulsiu Àngel i l'elèctric Kenedy. Amb aquestes noves peces, ha intentat donar un tomb a la situació. Tenia mitja hora per davant.

Amb el tanc d'oxigen més buit, l'Espanyol, aquest cop sí, ha fet un pas enrere. Els canvis han funcionat per al Getafe, que encara ha hagut de superar un altre ensurt protagonitzat per Calleri. Una altra vegada ha aparegut Soria i l'equip de Bordalás s'ha mantingut amb vida per continuar el seu tímid assetjament.

La seva gran ocasió ha arribat al final amb una doble rematada que ha anul·lat Diego López. Primer, ha tret una gran mà a un cop de cap d'Ángel. Després, ha salvat el rebuig que ha recollit Cucurella. Era el minut 93 i des de la seva porteria ha contestat a David Soria, l'altre heroi del xoc.

Tots dos han deixat el marcador en un 0-0 que no ha beneficiat cap equip. El Getafe es desinfla en la seva il·lusió per jugar la Lliga de Campions i el quadre "perico" s'ha deixat dos punts importants per aconseguir la salvació.