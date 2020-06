El Girona absorbeix el Sant Pere i competirà a Nacional

El Girona continua avançant a pas ferm amb l'aposta pel femení. El club blanc-i-vermell tindrà un equip a Primera Divisió Nacional, la tercera categoria del futbol femení a Espanya, després d'executar el dret d'absorció del Sant Pere Pescador. Els dos clubs van arribar a un acord de col·laboració el setembre de l'any passat amb l'objectiu d'«assegurar la viabilitat econòmica i esportiva del primer equip alt-empordanès» en l'actual campanya, que ha acabat amb la meritòria salvació de les santperenques tot i que amb el coronavirus no hi hagi hagut descensos. Al conveni, però, els de Montilivi es reservaven l'opció d'absorbir l'equip abans del 30 de juny de 2020 i, a falta que el Sant Pere la ratifiqui en una assemblea, ja estan treballant amb el projecte de la pròxima temporada, que tindrà un equip a Nacional i el que fins ara era el primer equip sènior (Primera Divisió catalana) passarà a ser el Girona B.

D'aquesta manera, es posa fi a una dècada d'èxits per a un Sant Pere que ha esdevingut un referent del futbol femení gironí. Les dues temporades competint a Nacional van ser el súmmum per als empordanesos, que a principis d'aquesta temporada es van veure forçats a negociar amb el Girona com a única alternativa per poder fer front a diversos problemes. «Una setmana abans de començar la Lliga, quatre jugadores ens van dir que plegaven. Vam quedar-nos amb només 11 jugadores i vam haver de prendre una decisió. O seguíem amb les que teníem i agafàvem les del filial o fèiem aquest pacte amb el Girona», explica el coordinador del Sant Pere, David Llach. Després de valorar-ho, es va creure que signar un conveni amb els blanc-i-vermells era la millor opció per mantenir el projecte a Nacional: «vam parlar amb l'equip i, tant elles com el cos tècnic, van preferir arribar a l'acord amb el Girona».

Així doncs, els de Montilivi van col·laborar «deixant jugadores» perquè el Sant Pere pogués acabar la temporada 2019-20 i «la vinent, la plaça ja passaria a ser d'ells». «No hi ha cap compra ni hi ha res, nosaltres els donem la nostra plaça i prou. En cap moment hi ha una remuneració econòmica», puntualitza Llach. En conseqüència, el primer equip del Sant Pere passarà a ser el filial que milita a Segona Divisió catalana.

L'equip es refà de dalt a baix

A l'espera de poder-ho fer oficial, el Girona fa temps que perfila la plantilla per a l'estrena a Nacional. La sorpresa per a les jugadores i el cos tècnic que tenia el Sant Pere va ser que els gironins «no comptaven» amb Joan Pont i la resta de membres. És per això que, després d'una llarga temporada a l'Alt Empordà, l'entrenador començarà una nova aventura al Pontenc, de Primera Divisió catalana, acompanyat de les futbolistes. I, per tant, els de Montilivi construiran un equip nou de dalt a baix.

«A Sant Pere hi he estat molt i molt bé. Han sigut 10 anys excel·lents i increïbles. No hi puc posar cap punt negatiu. L'equip va començar de zero i aconseguir tot el que ha aconseguit any rere any fins a l'ascens a Nacional és un orgull. Tot el mèrit és de les jugadores, que són qui han fet la feina. S'hi van abocar des del principi i van anar pujant esglaons. Són de 10», explica Pont. Tenint en compte això, l'entrenador de Biure creu que «és normal» que les jugadores marxin perquè «saben tot el que són capaces de fer» i d'entrada «volíen fer-ho amb el projecte del Girona». «S'hi haguéssim anat tots junts, s'hi haurien implicat totes. El Girona ho ha volugt fer a la seva manera i elles han preferit escoltar el meu projecte. Vull aconseguir una gesta com la que vam fer al Sant Pere», diu.

El tècnic explica que durant tota la temporada les jugadores van insistir al Girona «de mantenir tot el bloc, inclòs el cos tècnic, si realment volien fer l'absorció i es quedaven la seva plaça». «Ho han volugt fer a la seva manera i és molt respectable. Els estic molt agraït per intentar ajudar, de seguida van estar predisposats a fer-ho», afegeix Pont.