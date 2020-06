El Barça rep l'Athletic sense més marge per equivocar-se a la Lliga

Després de l'empat a Sevilla, el Barcelona ja no té marge de maniobra ni depèn de si mateix per conquistar la Lliga de manera que avui al Camp Nou contra l'Athletic Club, que vol mantenir les seves il·lusions europees, està obligat a sumar tres punts per seguir en la lluita pel campionat (22.00, Movitar). Malgrat els dubtes en el seu joc, des de Barcelona es mira amb molt recel els últims arbitratges dels partits del Reial Madrid, presidits per la polèmica, l'últim dels quals a Sant Sebastià.

Assegura Setién que aquest tipus d'errors són «inherents» al món del futbol, però Gerard Piqué apunta en una altra direcció: «Serà difícil guanyar aquesta Lliga. En no dependre de nosaltres..., farem tot el possible però es perdran pocs punts. Veient les jornades que s'han succeït, serà difícil que el Reial Madrid perdi punts».

En tot cas, el Barça necessita mantenir la seva ratxa de resultats al Camp Nou. Millor els números que el futbol, com es va demostrar en l'últim partit contra el Leganés, saldat amb un 2-0, però amb pobres sensacions.

A més, té Quique Setién dues baixes importants. La de Frenkie de Jong, amb una lesió al soli, és preocupant, perquè l'holandès és un dels jugadors diferents i que podia aportar frescor a l'equip blaugrana. L'altra és la de Sergi Roberto, que com De Jong, tampoc va jugar a Sevilla a causa d'una fissura costal que li impedeixen estar disponible de moment.

A l'eix defensiu, Piqué ho ha jugat tot i Umtiti torna a entrar en una convocatòria després d'una suspensió, al mig del camp, sense De Jong, Rakitic, Arturo Vidal i Arthur es juguen dues de les tres posicions; i davant el dilema de sempre sobre qui acompanya Messi. Luis Suárez no sembla estar al cent per cent després de tants mesos de baixa; Braithwaite va complir a Mallorca, però va passar desapercebut a Sevilla; Griezmann no està en un bon moment i Ansu Fati, quan ha jugat, ha estat a un gran nivell, però no té continuïtat amb Quique Setién.

Yuri Berchiche és la baixa més destacada de l'Athletic per visitar avui el Camp Nou. El substitut natural de Yuri és Mikel Balenziaga, un vell conegut de Leo Messi i especialista en aparellar-se amb el crac argentí. Però al tècnic basc li agraden laterals amb més presència en atac i, si juga amb tres centrals, podria entrar en aquest lateral esquerre Oscar de Marcos o Iñigo Lekue, més ofensius.

Endevinar els altres canvis en l'onze és complicat. Així, podria ser que els arribés el torn de rotar peces clau com Dani García, Iker Muniain o Raúl García. Un altre jugador fonamental, Iñaki Williams, ja va descansar d'inici a Eibar i s'espera en l'arrencada del xoc a jugadors com De Marcos, Mikel Vesga o Asier Villalibre, que va marcar només sortir al final a Ipurua i a punt va estar de fer-ho també en les mateixes circumstàncies contra el Betis.