Fuentes i Sacot seran els ajudants de Carles Marco al Girona

El nou entrenador del Bàsquet Girona per a l'estrena del club a LEB Or, Carles Marco, comptarà amb el mateix cos tècnic que tenia Àlex Formento a LEB Plata. Així, Miquel Fuentes seguirà com a entrenador assistent i Arnau Sacot continuarà compaginant les tasques de preparador físic i entrenador assistent, ara a les ordres de l'exbase badaloní.