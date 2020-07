El «mètode Ivanovic» frustra el Barça

El jove base argentí Lucca Vildoza, amb una canastra a manca de tres segons i amb una gran segona part, es va doctorar en la final de la Lliga Endesa i va conduir el Kirolbet Baskonia al seu quart títol de Lliga, validant novament el mètode de Dusko Ivanovic davant un Barça decebedor que no en va fer prou amb l'encert de Thomas Heurtel (67-69). Deu anys després d'aixecar l'últim títol, precisament amb Dusko Ivanovic a la banqueta blaugrana, l'incombustible club basc va tornar a assaborir les mels de l'èxit.

El títol culmina una temporada absolutament inèdita per l'aturada de tres mesos que va viure la Lliga per la crisi del coronavirus, per la fórmula de fase final triada per a acabar-la i per les estrictes mesures sanitàries amb les quals s'ha disputat.El partit va arrencar amb els dos equips exhibint fortalesa física, però en el cas del Barça presumint a més del talent de Nikola Mirotic prop del cèrcol, la qual cosa li va donar la iniciativa. Dusko Ivanovic va enviar un missatge clar als seus asseient (breument) Toko Shengelia. Volia més defensa.

La quarta falta de Mirotic només arrencar l'últim quart i un parell d'accions ofensives de Shengelia aprofitant que el montenegrí seguia a la pista van consolidar aquesta sensació i de nou va haver d'aparèixer Heurtel. Però una inesperada fallada del francès en un pas i la cinquena del seu company van colpejar la moral del Barça (62-62, m.35).

La tensió va acabar d'embussar el partit fins que un triple de Polonara va permetre al Baskonia entrar amb avantatge als últims noranta segons. Amb els errors repetint-se en totes dues canastres, l'arpa de Pierre Oriola en el rebot ofensiu li va permetre empatar el xoc des de la línia de tirs lliures mancant 10 segons. Però, en una jugada de pissarra, el ràpid Vildoza es va esmunyir entre els defensors del Barça per anotar una canastra que, després de fallar sobre la botzina Higgins el triple que hagués canviat el guió, ja és història.