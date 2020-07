Un gol de penal posa el Madrid una mica més a prop del títol

Un penal d'Olivera a Carvajal a onze minuts del final va permetre a Sergio Ramos fer el solitari gol de la victòria del Madrid contra el Getafe, que deixa els blancs una mica més a prop del títol. Després de l'ensopegada blaugrana contra l'Atlètic (2-2), el triomf d'ahir dels de Zidane els amplia el marge de diferència respecte al seu perseguidor immediat, que passa de dos a quatre punts. Diumenge els dos aspirants al títol afronten sortides complicades: el Madrid a Bilbao (14.00) i el Barça a Vila-real (22.00).

No va fer un bon partit l'equip de Zidane, molts cops superat per un rocós Getafe que va tenir les seves ocasions. La recepta de Bordalás era clara: pressió alta per intentar tenir la pilota el més lluny possible de David Soria. El ritme imposat pels visitants no va deixar mai còmodes els blancs, però a 11 minuts del final un penal els va fer una mica més líders.