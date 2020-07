Tres mosqueters rescaten el Guíxols

L'AD Guíxols segueix escrivint la seva història. Després d'un mes d'incertesa marcat per la dimissió immediata de la junta directiva i que ningú s'atrevís a donar el pas per continuar el projecte d'un club centenari, un grup de socis i simpatitzants ha decidit fer-se'n càrrec per acabar amb el neguit i començar una nova etapa pendent de l'evolució de la pandèmia del coronavirus. La periodista del Diari de Girona Laia Bodro, Joan Serra i Josep Martínez són els tres mosqueters que s'han aventurat a rescatar el Guíxols per seguir donant guerra la temporada vinent a Segona catalana.

«Fa anys que estic vinculada al club, he portat les xarxes socials i tot. Quan va plegar la junta vam quedar-nos a l'espera pensant que ja sortiria algú, però a la primera reunió ningú va voler. Veient que el Guíxols desapareixia, vaig trucar a un amic dient-li que havíem de fer alguna cosa. Vam quedar i l'endemà ja vam començar a treballar. A poc a poc hem anat reunint gent. Anem una mica a l'aventura», explica Bodro. Segurament, ella acabarà sent la presidenta i d'aquesta manera es convertirà en la primera dona que presideix el Guíxols. «Mai ho hauria imaginat. Quan t'ho proposen i veus que en 106 anys d'història no n'hi ha hagut cap, t'adones que és important anar trencant barreres. La dona en el món del futbol no només ha d'estar al femení, també podem estar al masculí. És un gran repte amb un projecte molt gros i molta responsabilitat», assegura.

La idea de la nova junta és donar continuïtat al projecte de l'anterior, disposant d'un pressupost més reduït a causa de la covid-19. Una de les apostes és fusionar els tres clubs de futbol de la ciutat (Guíxols, Vilartagues i l'Escola) per «sobreviure». «En un any, màxim dos, aquesta unificació per anar tots junts sota un mateix club ha de ser una realitat. S'havia d'haver fet ja aquest any, però amb el coronavirus s'ha frenat», diu.

El projecte del Guíxols

Tot i passar per «un temps d'incertesa», Bodro comenta que han agafat el timó del Guíxols «molt bé perquè la junta anterior no ha abandonat. Van dimitir però han seguit mantenint tota l'estructura. Ens hem trobat el club com si haguéssim de començar una nova temporada».

A hores d'ara, l'entitat prepara el projecte del curs vinent a Segona catalana, tot i que encara hi pot haver una mínima possibilitat d'assolir l'ascens a Primera catalana després que l'aturada pel coronavirus el frustrés: «En cas d'un ascens compensat, som els primers de la llista. Planifiquem la temporada una mica a cegues depenent de la categoria».

«Afrontem un any complicat, com a la resta de clubs. No sabem si podrem començar els partits amb gent, si podrem obrir bars... Tot això fa que la incertesa econòmica sigui baixa. Igualment en publicitat, els ingressos segur que baixaran perquè aquí estem a la costa i vivim de l'hostaleria, que sabem que és el sector més tocat. El Guíxols també treu bona part del seu pressupost d'una quina que ara mateix no sabem si podrem fer. Hem hagut de reduir-lo perquè veiem que no tindrem els elements que hi hauria d'haver. No podem estirar tant com els altres anys per aspirat a pujar segur a Primera catalana. Farem un projecte per lluitar per les primeres posicions, però sent realistes i sense l'obsessió de pujar», explica.

La primera aposta ha estat l'entrenador Vicenç Fernàndez que agafa el relleu a la banqueta de Toni Sánchez. «Buscàvem algú amb idea de club, que treballés amb amateurs i juvenils, i la proposta d'en Vicenç ens va agradar molt. Coneix molt bé els futbolistes de la zona i això és un valor afegit», apunta. Després que jugadors determinants com Sanku Jabbie o Brice Keumanga que «l'any passat eren peces clau» hagin decidit marxar per provar sort a categories superiors, la nova Junta ha pogut «mantenir bastant» el bloc de la plantilla. El club va anunciar ahir la renovació de Joan Bayona, Bilal Hamzaoui i Ricard Pelló Riki.