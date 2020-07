Canvi de cognom per un exjugador del Sant Josep

La reconeguda Sonja Petrovic juga a Girona com a Sonja Vasic, Tijana Ajdukovic ho va fer com a Tijana Andusic i Giedre Paugaite ho farà com a Giedre Labuckine. El costum de l'est d'Europa de canviar-se el cognom després del casament ha tingut tres exemples molt recents a Fontajau. El marit de la nova pivot de l'Uni és Arnas Labuckas que, curiosament, la temporada 2011-12 va jugar a Girona a LEB Or amb l'ara desaparegut Sant Josep Girona. Tres anys més que gran que la seva dona, Labuckas ja està retirat.