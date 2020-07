Hamilton continua liderant el clar domini de Mercedes

L'anglès Lewis Hamilton (Mercedes), va guanyar el Gran Premi d'Estíria, segon del Mundial de Fórmula 1, en el Red Bull Ring austríac -escenari de la primera carrera-, en el qual va signar un nou «doblet» al costat del seu company finès Valtteri Bottas, líder del certamen; i en el qual Carlos Sainz (McLaren) va ser novè i va marcar la volta ràpida.

L'holandès Max Verstappen (Red Bull) va acabar en tercera posició, just per davant del seu company tailandès Alex Albon, una prova en la qual els dos Ferrari de l'alemany Sebastian Vettel i Charles Leclerc van quedar fora de carrera tot just començar, en tocar-se entre ells.

El mexicà Sergio Pérez (Racing Point) va acabar sisè, una plaça per darrere de l'anglès Lando Norris, company de Sainz a McLaren, en una jornada que, igual que la del divendres -i a diferència del plujós dissabte- es va córrer en sec. L'altre Racing Point, el del canadenc Lance Stroll, va finalitzar setè, per davant de l'australià Daniel Ricciardo (Renault); mentre que el rus Daniil Kvyat (Alpha Tauri) també va entrar en els punts en acabar desè. Ho va fer just darrere del madrileny Carlos Sainz, que va perdre l'opció de ser cinquè a causa d'un pèssim pit stop i es va conformar amb la novena plaça i amb la que ha estat la primera volta ràpida de la seva carrera en F1.