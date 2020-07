El Barça pensa ja en el curs que ve i presenta la nova equipació

El Barça va presentar ahir de manera oficial la seva nova equipació principal per a la temporada 2020-21, amb la qual es recuperaran les tradicionals ratlles verticals i el daurat com a element distintiu, en homenatge a la primera època de triomfs del club en la dècada del 1920.

La samarreta i els pantalons, que ja estan disponibles a les botigues físiques i en línia del club, estan fets amb polièster 100% reciclat, obtingut a partir d'ampolles de plàstic reciclades que es van fondre per obtenir fils fins. El preu de la samarreta és de 139,99 euros en la gamma Match, que és la mateixa que utilitzaran els jugadors, mentre que a la línia Stadium, de qualitat inferior i que encara no ha sortit a la venda, els preus oscil·laran entre els 59,99 i 89,99 euros.

Pel que fa a l'elàstica, les ratlles verticals de color blaugrana estan delimitades per estretes franges daurades, que imiten el disseny de l'escut del club durant els anys 20. El daurat també està present en un altre element de la samarreta, ja que el coll de la mateixa està format per un rivet d'aquest color, mentre que la bandera se situa al dors, just a sota.