Francesc Senpau entrenarà La Bisbal a Lliga EBA

L'ascens del Sol Gironès Bisbal Bàsquet a Lliga EBA comportava que el tècnic dels últims anys, Joan Ferrer, feia un pas al costat per dedicar-se més al dia a dia del club i del primer equip deixant la banqueta a les mans d'un entrenador amb experiència. I l'escollit ha estat l'entrenador de Llívia, Francesc Senpau, amb una llarga experiència com a coordinador al club pirinenc però també al Blanes i en diferents equips de Barcelona com Sant Cugat o Molins de Rei. Senpau també va ser ajudant de l'Akasvayu Girona en una lliga d'estiu sub-20 és una cara molt coneguda en el bàsquet gironí i català.