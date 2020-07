El Bàsquet Girona de 3x3 s'estrenarà demà a París

La pandèmia de Covid-19 ha gairebé paralitzat les competicions de 3x3 arreu d'Europa, i de manera especial a Catalunya on la Federació Catalana ja ha dit que el circuit català no començarà el 26 de juliol com es preveia, però hi ha algunes excepcions com el París 3x3 Tour que demà celebrarà un torneig d'un dia al Boulevard Massena de la capital francesa. Un torneig que viurà l'estrena oficial del nou equip de 3x3 del Bàsquet Girona que hi competirà amb Àlex Llorca, Javi Vega, Sergi Pino i Sergio de la Fuente. Aquest cop no hi seran ni Nacho Martín, ni Xevi Guirao.

El 3x3 és una modalitat de bàsquet que es juga amb una sola cistella i en partits de 10 minuts disputats ininterrompudament. Va néixer el 2010 i el 2017 va passar a ser un esport olímpic pels propers Jocs, que s'havien de disputar aquest estiu. El circuit competitiu es desenvolupa en tornejos nacionals, estatals i internacionals. «Per fi ha arribat el club adequat per realitzar el que estàvem buscant fa temps i sobretot, un gran president, que ens dona suport i confia en nosaltres; és un gran pas endavant pel 3x3», va explicar Nacho Martín el dia de la presentació de l'equip a Platja d'Aro reconeixent que, personalment, ell i la resta dels seus companys esperaven que algú apostés per aquest esport com ha fet el pivot dels Raptors i president del Bàsquet Girona.