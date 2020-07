Viñales acaba segon a Jerez per darrere de Quartaro que guanya la seva primera cursa a MotoGP

El pilot francès Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) ha guanyat aquest diumenge el Gran Premi d'Espanya, al Circuit de Jerez-Ángel Nieto, i és el primer campió d'aquest atípic Mundial 2020 reduït pel coronavirus, amb Maverick Viñales (Yamaha) i Andrea Dovizioso (Ducati) completant el primer podi de la categoria regna.



Quartararo ja sap el que és guanyar, per fi, una primera cursa a MotoGP. 'El Diablo' havia fet 'poles', havia liderat carreres però mai havia pogut pujar al graó més alt del podi un diumenge.





