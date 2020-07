Chicho comença una nova aventura al Huddersfield Town anglès

Chicho Pèlach s'incorpora al Huddersfield Town de la Championship, la segona divisió anglesa, per ser el segon de Carlos Corberán. Després d'acomiadar-se del Girona el passat mes de novembre amb la destitució de Juan Carlos Unzué, el tècnic gironí acompanyarà Corberán, que aquesta temporada ha aconseguit l'ascens del Leeds United com a ajudant de Marcelo Bielsa i també havia dirigt l'equip sub-23. «Feliç d'anunciar que m'uneixo, com a tècnic assistent, al projecte de Carlos Corberán al Huddersfield Town», escrivia ahir Chicho al seu compte de Twitter.