Davis Rozitis serà el referent interior del Bàsquet Girona

Carles Marco ja té el seu pivot gros per encara el debut del Bàsquet Girona a LEB Or. El pivot letó Davis Rozitis serà el referent interior dels giroins amb els seus 2.13 d'alçada i la seva experiència a la categoria on ha jugat amb el Lledia, Orense i Gipúscoa. En aquesta darrera temporada, Rozitis ha destacat amb l'equip de Sant Sebastià amb 9 punts i 6 rebots per partit en equip que va acabar el curs com a líder i assolint l'ascens, almenys des del punt de vista esportiu, a l'ACB.

David Rozitis igual que el danès Kevin Larsen, que ha canviat el Palència pel Breogán i per qui també s'havia interessat el Bàsquet Girona, estava a l'agenda de molts clubs de LEB Or i, fins fa poc dies, l'Orense també intentava el seu fitxatge i el Gipúscoa la seva renovació.