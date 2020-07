El Figueres fitxa el porter juvenil Mario Mendoza, procedent de l'Olot

El Figueres va anunciar ahir la incorporació del porter juvenilMario Mendoza, que arriba a l'Alt Empordà procedent del futbol formatiu de l'Olot. Mendoza ja coneixia a Javi Salamero de la seva etapa al Llagostera B, quan l'entrenador va fer-lo debutar amb 16 anys a Primera Catalana. També té experiència al planter del Girona i el Palamós. Amb 18 anys, reforçarà la porteria amb Andrés Díez, fitxat aquest estiu. «Em proposo créixer com a futbolista i com a persona. Treballaré més que mai. Hi ha un grup molt maco i ens ho podem passar molt bé», va comentar el porter.