Arthur torna a Barcelona i es posa a disposició del club

El migcampista brasiler Arthur Melo, que va arribar aquesta passada matinada a Barcelona, ha anat a mitja tarda d'aquest divendres a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i, després de sotmetre's a un test de coronavirus, s'ha posat a disposició de l'entitat blaugrana.

El brasiler ha tornat a Barcelona, després de negar-se a reintegrar-se a la disciplina del club blaugrana el passat 27 de juliol, com a "gest de bona voluntat en recerca d'una solució sobre la seva relació actual amb el club", segons ha reconegut a EFE el seu entorn.

A la seva arribada a Barcelona, Arthur s'ha sotmès a les pertinents proves pel coronavirus, pas previ necessari per fer efectiva la seva reincorporació a la disciplina del club aquest divendres.

La relació entre Arthur i el club blaugrana es va enterbolir després del seu traspàs a la Juventus de Torí. No va voler tornar de les vacances des del Brasil i per això el club blaugrana va anunciar que tenia previst obrir-li un expedient disciplinari i cap intenció de rescindir anticipadament un contracte que venç en acabar la Champions.

Arthur estava citat el dilluns 27 de juliol per sotmetre's a unes proves de la Covid-19 abans de la tornada als entrenaments previst per al dia següent, però tampoc s'hi va presentar.

El jugador va adduir que l'entrenador del Barcelona, Quique Setién, li hauria comunicat que no jugaria més amb el Barça i al brasiler tampoc li ha agradat com el club ha manejat el pas al Juventus, viatjant el dia després del partit a Vigo i sotmetent-se a Torí a un reconeixement mèdic. Després va firmar amb els piemontesos fins al juny de 2025 per 72 milions d'euros més 10 en variables.

No obstant això, el contracte no entra en vigor fins l'1 de setembre, just després de la Champions, competició en la que Barça i Juventus estan en aquesta competició.

Amb les relacions absolutament trencades, la idea d'Arthur és arribar a un acord per tancar la relació contractual amb el Barça, abans que venci aquesta, perquè sap que "no tornarà a jugar" amb la samarreta blaugrana.

Darrere de tota aquesta qüestió hi ha la sospita per part de club català que des que va firmar pel Juventus, Arthur no ha volgut arriscar-se a patir una lesió i per això gairebé no ha participat des d'aleshores.