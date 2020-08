El Bayern es torna a desfer del Chelsea (4-1)

Amb un 0-3 del partit d'anada i tot de cara per passar ronda, el Bayern no va tenir pietat del Chelsea i el va guanyar de nou a l'Allianz Arena (4-1). Lewandowski (un doblet), Perisic i Tolisso van ser els autors dels gols del conjunt bavarès, que s'enfrontarà al Barça als quarts de final, aquest cop ja a Lisboa i a partir únic. Per l'equip que dirigeix Frank Lampard, va ser Tammy Abraham qui va veure porteria just abans del descans.