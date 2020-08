10 rutes que tot ciclista de carretera ha de fer a Girona

En els últims anys, Girona s'ha convertit en una de les ciutats de referència en el món del ciclisme. Desenes de corredors professionals de tots els continents i també d'amateurs emplenen gairebé cada dia les carreteres de la zona. La ciutat els aporta diferents avantatges, com el temps mediterrani que és idoni per sortir a entrenar sovint; una situació geogràfica propera a la Costa Brava i als Pirineus, el què permet fer recorreguts plans, de mitja muntanya o d'alta muntanya; desenes de carreteres secundàries on el trànsit és reduït i un teixit de negocis que s'ha construït a la província pensant amb els practicants d'aquest esport.

Entre les rutes més populars amb sortida i arribada a Girona, que tot ciclista ha de fer, hi ha:

Els Àngels i els pobles medievals del Baix Empordà

Moderat (opció curta)

Amb 51,69 km i 651 m d'ascens, l'itinerari ascendeix el cim dels Àngels i descendeix fins a Madremanya. Des d'allà es dirigeix a Púbol i la Pera i retorna a Girona passant per Flaçà i Bordils.

Moderat (opció llarga)

Els Àngels i Santa Pellaia

Pensada per a ciclistes amb un major fons, la proposta també ascendeix els Àngels i descendeix fins a Madremanya, passant posteriorment per pobles com Púbol o la Pera. En aquesta ocasió, però, la ruta duu fins a pobles com Corçà, Ullastret, Gualta, Ullà, Bellcaire d'Empordà o Foixà. El recorregut acumula 1.220 m positius en 103,16 km.

Moderat

Sant Mateu de Montnegre

Un dels itineraris més clàssics a la zona de Girona és el que travessa les Gavarres, en dues ocasions, per fer l'ascensió al Santuari de la Mare de Déu dels Àngels i al poble de Santa Pellaia. La ruta seleccionada ascendeix en primera instància a Santa Pellaia i finalment ho fa als Àngels des de Madremanya. En total es recorren 56,81 km i s'ascendeixen 1.177 m.

Fàcil

El Massís de l'Ardenya i la Costa Brava

Una ruta senzilla de 53,77 km amb 410 m de desnivell positiu. El recorregut, que com a fita més característica té l'ascensió a l'Església de Sant Mateu de Montnegre, al bell mig de les Gavarres, atorga unes vistes inigualables dels punts més elevats del massís litoral.

Difícil

La muntanya del Rocacorba

De dificultat difícil, el trajecte ascendeix el massís de l'Ardenya, també conegut com a massís de les Cadiretes, i duu fins a Sant Feliu de Guíxols, passant prèviament per la icònica carretera GI-682 que permet gaudir del mar mentre assoleix una perfecta harmonia amb els penya-segats de Tossa de Mar, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. El trajecte és de 99,65 km amb 1.613 m de pujada.

Difícil

El Santuari de la Mare de Déu del Mont i l'estany de Banyoles

Amb 10 km i 685 m d'ascens, el cim de la muntanya del Rocacorba, el Puigsou (991 m d'altitud), és un dels pics més emblemàtics del territori. Sortint des de la ciutat de Girona, el camí s'allarga fins als 72,66 km amb 1.419 m d'ascens. És de dificultat difícil.

Molt difícil

La Girona Gran Fondo

Un nou clàssic pels ciclistes de carretera és l'ascens fins al Santuari de la Mare de Déu del Mont (1.125 m). La ruta escollida ascendeix des del municipi de Cabanelles i a la tornada, realitza la volta a l'estany de Banyoles. Catalogada com a una ruta molt difícil, en total s'acumulen a les cames 1.804 m de desnivell positiu i 130,23 km.

Moderat

D'Anglès a Sant Hilari Sacalm passant per Osor

El recorregut de 121,85 km i 1.620 m d'ascens travessa la zona volcànica de la Garrotxa. El trajecte d'anada recorre pobles com Canet d'Adri, Sant Martí de Llémena, les Planes d'Hostoles, Sant Esteve d'en Bas o les Preses. En canvi, el camí de tornada transcorre per Santa Pau, Sant Miquel de Campmajor, Camós, Palol de Revardit, Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter.

Moderat

Vall de la Llémena i Estanyol

Un dels itineraris que de cap manera podia faltar a la llista és el recorregut que realitza la carretera GI-542 entre Anglès i Sant Hilari Sacalm. La carretera, d'una bellesa esplèndida, travessa el municipi d'Osor. Durant el trajecte es pedalen 102,42 km amb 2.002 m de desnivell positiu.

Fàcil

I ja per últim, però no per això menys recomanable, un recorregut de nivell fàcil que comparteix part de l'itinerari anterior, és el que es dirigeix des de Girona a Sant Martí de Llémena passant per Sant Gregori i posteriorment anant a Bonmatí i a Estanyol. Pensat per a ciclistes que s'inicien, es completen 49,78 km amb 447 m d'ascens.

Mallot, casc i a pedalar!