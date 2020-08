Una humiliació per a la història a Europa tanca una era al Barça

El Barça va tancar anit a Lisboa el cicle més triomfant de la seva història. Tota una generació de jugadors va quedar marcada per la desastrosa i humiliant derrota que l'equip de Quique Setién va patir en els quarts de final de la Lliga de Campions davant del Bayern de Munic. L'equip bavarès va aplicar un sever correctiu als blaugranes sent superiors de principi a fi. El Barça va mostrar la mateixa cara que a la recta final de la Lliga, escàs joc en equip i greus errors defensius tant pels costats com pel centre. Una dura derrota per concloure una atípica i difícil temporada que, a més, encén totes les alarmes a can Barça i que pot suposar l'adeu definitiu de Quique Setién.

Per començar, gran jugada per la banda en el minut 3. Messi per Sergi Roberto amb una centrada mesurada per a Luis Suárez que va rebutjar Neuer. Però en la jugada següent, va arribar el primer cop per als culers. Jugada per l'esquerra de Perisic, la pilota arriba a Lewandowski que deixa en safata l'esfèrica perquè Müller anotés el 0-1. Certificava el seu gol número 45 a la Champions.

No obstant això, el Barcelona es va tornar a ficar en el partit en el minut 6 gràcies a una jugada per la banda esquerra de Jordi Alba. Pilota al punt de penal que Alaba va anotar en pròpia porta quan va intentar rebutjar-la. El Barça va tenir el 2-1 en una pilota que va tocar al pal i en una rematada de Messi. I es va dissoldre. El Bayern va tornar a arribar per la banda de Semedo. Perisic anotava l'1-2 després d'un xut creuat que no va poder aturar Ter Stegen.

Les ocasions se succeïen i el Barça no es va acovardir. La va tenir de nou per la dreta amb una centrada de Messi que va rematar Piqué de cap, tot i que la pilota no va agafar porta. I tot seguit, el mateix guió, internada de Perisic per l'esquerra que no va ser gol per la bona intervenció de Stegen. De poc va servir, perquè segons després, una errada clamorosa de Lenglet al centre de la defensa va deixar sol a l'extrem Gnabry que va anotar a plaer l'1-3 al minut 27.

El Barça feia aigües en defensa i en el 28, un error impropi de Busquet va deixar sol Lewandowski, encara que aquest no va marcar per la bona intervenció de Ter Stegen. Tres minuts més tard, l'huracà Bayern tornava a portar el perill per la banda, en aquesta ocasió per la dreta, que va suposar l'1-4 després d'una rematada de Müller a l'àrea petita.

Mitja hora i 1-4, els ànims dels jugadors blaugrana per terra. I així va arribar el descans, la primera vegada en la història de el Barcelona que patia quatre gols en competicions europees en els primers 45 minuts.

En l'arrencada de la segona part l'única novetat va ser l'entrada de Griezmann per Sergi Roberto. Res va canviar. Desajustos defensius entre Piqué i Lenglet, per començar, tot i que les il·lusions per la remuntada van aparèixer al 56. Messi va obrir a la dreta per a Alba, excel·lent control, passada enrere per a Luis Suárez, que va definir per la porta gran amb una retallada i xut creuat que va batre Neuer.

Però va ser només un miratge, perquè la jugada del partit estava per arribar. Davies, canadenc de 19 anys, va entrar per la banda esquerra, en la qual va guanyar per velocitat a Semedo. Va arribar fins a l'àrea petita i la va servir enrere perquè marqués a plaer l'internacional alemany de 25 anys Kimmich. Era el 2-5. El ruixat era inapel·lable. Ja no hi havia defensa i en el 68 el francès Coman, que acabava d'entrar, va poder fer el sisè, si no hagués fallat el tret a plaer dins l'àrea. En aquest moment, els bavaresos ja comptabilitzaven una vintena de rematades a porta.

I en la 22a rematada, minut 82, Lewandowski anotava de cap per marcar el 2-6. Dos minuts més tard, el cúmul del drama: apareixia Coutinho per fer més sang a la ferida amb els dos últims gols d'una vergonyosa nit (2-8). El rival del Bayern a semifinals sortirà del guanyador del Manchester City-Lió que tancarà aquesta nit les eliminatòries de quarts (21.00, Movistar)