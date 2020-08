El Barça s'inclina per Koeman com a nou entrenador

Ronald Koeman serà nomenat entrenador del Barça tret que sorgeixi una forta i inesperada dissensió en la reunió d'aquest diumenge de la junta. Josep Maria Bartomeu es presentarà davant els seus companys amb el nom del seleccionador holandès com a candidat per a substituir a Quique Setién en comprovar que Mauricio Pochettino, l'opció preferida del president i d'alguns directius, provoca un fort rebuig entre la massa culer, extremadament sensible respecte a l'extècnic de l'Espanyol, respecte a l'equip i respecte a la junta després de la humiliació de Lisboa.

El relleu d'entrenador que es va produir al gener es repeteix a l'agost, sense que Setién hagi estat capaç de frenar la dinàmica decadent que apuntava l'equip i que va motivar que Bartomeu destituís a Valverde. El Barça ha anat de mal pitjor fins a caure en el més profund amb el 2-8. Koeman va donar la primera Copa d'Europa al club i Koeman serà qui comenci a restituir l'honor enterrat a Lisboa.



Compromís amb la selecció

L'heroi de Wembley va renunciar al gener per sentir el compromís de seguir lligat a la selecció holandesa, a la qual va portar al subcampionat de la primera edició de la Lliga de les Nacions l'any 2019 i a la qual anava a dirigir a l'Eurocopa cancel·lada del passat mes de juny. El vincle de Koeman continua vigent; el que no és gens clar és que les competicions de seleccions vagin a reprendre's al setembre per l'asimètrica propagació del coronavirus.

La UEFA ha pogut crear bombolles de seguretat per a reprendre (i acabar) les competicions de club iniciades. Les dificultats es multipliquen amb els desplaçaments de seleccions i les pròpies convocatòries dels futbolistes internacionals, que poden pertànyer a equips diferents i jugar en diferents països. Entre la possibilitat de passar-se un any en blanc i entrenar al Barça, una de les grans il·lusions de la seva vida, predomina el color blaugrana.