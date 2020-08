Jorge Martín aconsegueix el seu primer triomf a Moto2 a Àustria

L'espanyol Jorge Martín (Kalex), campió del món de Moto3 el 2018, ha aconseguit el seu primer triomf en la categoria de Moto2 en imposar-se amb autoritat en el Gran Premi d'Àustria disputat en el circuit Red Bull Ring d'Spielberg.



L'italià Lucca Marini (Kalex) és nou líder de la categoria en finalitzar la prova en la segona posició, mentre que el seu compatriota Enea Bastianini (Kalex), involucrat en una caiguda, no va poder sumar cap punt.





