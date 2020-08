Koeman accepta el repte

La reacció en cadena que ha generat la dolorosa eliminació del Barça a la Lliga de Campions a mans del Bayern ha comportant no només la destitució de Quique Setién, sinó també l'arribada de Ronald Koeman a la banqueta. L'holandès va ser anunciat i també presentat ahir mateix com a nou entrenador blaugrana per a les dues properes temporades. Accepta el repte i el vol afrontar amb Leo Messi a la banqueta. Confia que l'argentí es quedi i sigui el capità de l'equip.

«M'encantaria treballar amb Messi, perquè Messi et guanya partits. És el millor del món i el vols tenir al teu equip, no a l'equip contrari», va afirmar durant el transcurs d'una roda de premsa que va tenir lloc a l'Auditori 1899 de Camp Nou. En qualsevol cas, Koeman va dir desconèixer si l'astre argentí vol anar-se'n de Barcelona. «No sé si l'he de convèncer. Si vol quedar-se, jo estaré contentíssim, però encara li queda un any de contracte. Així que és jugador del Barça», va apuntar al respecte.

El que va ser membre de l'anomenat Dream Team blaugrana a la dècada dels noranta, però, també va avançar que parlarà amb el 10 durant els propers dies per conèixer de primera mà «què és el que pensa» al respecte del club i «com vol seguir» a partir de les properes setmanes. Encara que, a continuació, va fer tota una declaració d'intencions: «Només vull treballar amb gent que vulgui ser aquí i donar el màxim per al Barcelona».

Per això, va deixar entreveure que la renovació que es preveu que es produirà al vestidor no vindrà determinada exclusivament pel rejoveniment de la plantilla. «Sé que hi ha jugadors de certa edat sobre els quals es poden tenir dubtes pel seu rendiment, però cal respectar-los a tots. Un jugador amb 31 o 32 anys no està acabat. Depèn de la gana que tingui encara d'estar aquí», va indicar.



Canvis, eleccions i De Jong

El que té clar Koeman és que li tocarà prendre «decisions» en els pròxims dies. «Cal treballar molt per recuperar el prestigi. Cal fer canvis. La imatge de l'altre dia (el 2-8 de Lisboa, davant el Bayern de Munic, en els quarts de final de la Lliga de Campions) no és la imatge que nosaltres volem», va subratllar. El relleu de Quique Setién a la banqueta sap que arriba «en un moment que no és fàcil» per al club, però va recordar que el Barça sempre l'ha considerat casa seva i que «el somni» de tornar al Camp Nou com a entrenador per fi s'ha complert.

Per això, l'heroi de Wembley va comparèixer somrient, acompanyat del president Josep Maria Bartomeu, qui li va agrair que assumeixi «el repte» d'agafar les regnes d'un equip en franca decadència i al qual haurà de ressuscitar en temps rècord. «Hem estat uns anys parlant que algun dia acabaries entrenant el Barça i crec que això d'avui ja estava escrit. Aquest és el moment esperat, el moment adequat i també òptim en la teva carrera per venir aquí», va manifestar el mandatari. Bartomeu ha acordat amb Koeman un contracte per dues temporades, encara que el tècnic és plenament conscient que les eleccions a la presidència de la primavera vinent deixen a l'aire la seva continuïtat més enllà d'aquest curs. «Ja sé que hi ha eleccions i no puc fer res per tenir seguretat, però un entrenador mai en té. Sé que hi haurà un president nou, però només puc treballar i, si guanyo, segurament al proper president el faré dubtar», va reflexionar el tècnic neerlandès, que confia cegament en les seves possibilitats.

«Com a jugador, he après de molts entrenadors, també tinc experiència en molts equips com a entrenador i estic capacitat per dirigir el Barcelona al màxim nivell», va voler deixar ben clar. Quan se li va preguntar per quin serà el Barça que es veurà amb ell a la banqueta, va reivindicar la seva procedència: «Soc holandès, i als holandesos ens agrada tenir la pilota i jugar des del darrere, encara que el més important és acabar guanyant el partit».

També se'l va qüestionar sobre el paper dels jugadors del planter i la seva incidència a la primera plantilla. «Als holandesos no ens fa por donar possibilitats als joves si això és el que mereixen. No tindrem cap mena de dubte de fer-ho si així ho requereix la situació», va respondre.

I encara que Koeman no va voler parlar de fitxatges, sí que es va atrevir a valorar la primera temporada com a blaugrana del seu compatriota Frenkie de Jong, a qui coneix prou bé perquè el migcampista és un dels líders de la selecció orange que entrenava fins ahir mateix. «Per a un jugador que arriba al Barça els inicis sempre solen ser complicats. El seu primer any és positiu, perquè ha jugat molts partits. Sí, he dit que no ha jugat en la seva posició habitual. Amb mi, a la selecció, jugava en una posició diferent de l'actual. Crec que Frenkie ha de jugar on se senti còmode perquè és on rendirà millor», va concloure.