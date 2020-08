Proves mèdiques i tests serològics a la plantilla de l'Olot

No serà fins aquest proper dilluns, 24 d'agost, que la primera plantilla de l'Olot inaugurarà la pretemporada amb un entrenament al camp del Morrot. Tot i això, els futbolistes van citar-se ahir al matí al Municipal per superar les pertinents proves mèdiques. No només això, sinó que als jugadors també se'ls va sotmetre a una prova serològica per detectar un possible cas de covid-19, cosa que no s'ha produït. Cap positiu, una molt bona notícia per a una plantilla que també va realitzar un examen antropomètric i una sèrie de proves de salts i mobilitat. Després d'ajornar l'inici dels entrenaments i d'encara no tenir data per començar el campionat de lliga, l'equip començarà a suar el proper dilluns i ho farà sense Hèctor Simón. El migcampista va patir un accident de bicicleta aquest últim cap de setmana i s'haurà d'estar un temps apartat dels terrenys de joc.