El nou Barça de Jasikevicius es posa a punt amb la pretemporada a Andorra

El nou Barça de Sarunas Jasikevicius es desplaçarà avui a Encamp (Andorra) per iniciar la seva concentració de pretemporada, després de dos anys d'absència, una estada que es prolongarà fins divendres que ve, 28 de agost. El tècnic lituà disposarà de la seva primera plantilla al complet i comptarà també amb l'aler vinculat Sergi Martínez, ja que l'altre jugador vinculat que va iniciar la pretemporada, l'escorta Aleix Font (22 anys i 1,94 metres) va rescindir divendres l'any que li quedava i va fitxar per quatre temporades amb el Casademont Saragossa, tot i que aquest primer curs jugarà cedit amb el Bàsquet Girona a la LEB Or.

El primer equip blaugrana va iniciar els entrenaments el passat 8 d'agost, tot i que Jasikevicius no va disposar de tota la seva plantilla fins al passat dia 15. Fins ahir van estar entrenant al Palau Blaugrana en dobles sessions, alternant també algunes sessions físiques a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. A hores d'ara hi ha confirmats tres partits amistosos de pretemporada. El primer d'ells serà el 26 d'agost (19.00) contra el MoraBanc Andorra al pavelló del Comú d'Encamp. El segon serà el dissabte 29 mes d'agost (18.30), contra l'UCAM Múrcia al pavelló Barris Nord de Lleida, i l'últim serà el diumenge 30 d'agost (20.00), a l'Olímpic de Badalona, contra el Joventut. Els tres xocs seran previs a la disputa de la Lliga Catalana. Els de Jasikevicius jugaran contra el BAXI Manresa el 4 de setembre, al Palau Blaugrana, les semifinals.