El càlcul que situa el preu de l'astre en 147 mlions

Lionel Messi està acabant el seu contracte amb el Barça i les xifres pel seu traspàs són enormes. Qualsevol club que vulgui fer-se amb els serveis del millor futbolista de tots els temps haurà de desemborsar centenars de milions d'euros per aconseguir-ho. I això sense comptar els 700 milions de la clàusula de rescissió que el club blaugrana afirma que se li ha de pagar després de renovar l'argentí, tot i que l'entron de Messi cregui fermament que pot marxar lliure. A canvi, el seu nou equip podria esperar rebre un valor de 150 milions a l'any si l'astre argentí es manté fidel a la seva forma, segons un càlcul de Matt Balvanz, vicepresident d'anàlisi de Navigate, una empresa de consultoria basada en dades d'esportistes i entrenadors.

Així és com funciona: cada any es venen aproximadament 2 milions de samarretes de Messi a preus que oscil·len entre 80 i 170 euros. Els equips generalment obtenen el 15% dels ingressos de la roba, de manera que el seu nou equip podria esperar rebre al voltant d'uns 40 milions només per les vendes de samarretes. Però Balvanz va més enllà i diu que també es poden mirar els ingressos del Barça, que va encapçalar la llista, amb uns ingressos de 800 milions l'any 2019. Suposant que cada un dels onze jugadors titulars del club blaugrana sigui responsable d'una proporció igual d'aquestes vendes, Messi valdria al voltant de 75 milions (aquesta xifra inclou les vendes de samarretes).

Si ens aventurem i suposem que la contribució de Messi a la venda d'entrades, els drets dels mitjans de comunicació i els patrocinis és realment més del doble que la de qualsevol altre jugador del Barça, Balvanz conclou que Messi podria valer al voltant de 147 milions d'euros a l'any. Es tracta d'una suma sorprenent, però no està lluny del valor que li va assignar Transfermarkt a Messi en el passat. El 2018, la pàgina web de futbol el va valorar en 166 milions, en funció de diverses variables aplicades.

Fent servir la mateixa lògica, la possible sortida de Messi probablement acabaria posicionant el club presidit per Josep Maria Bartomey com el club més ric del món del futbol. A més a més, donaria un impuls significatiu als ingressos de qualsevol equip que decideixi contractar un jugador de 33 anys que s'ha convertit en sinònim dels èxits del Barça, dins i fora del camp. El Manchester City, que actualment és el que porta l'avantatge per quedar-se amb Messi, on es retrobaria Guardiola, es troba a la sisena posició en el rànquing Football Money League de Deloitte.