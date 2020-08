L'Olot i el Llagostera ja coneixen la data i la distribució dels grups de Segona B

Després de mesos d'espera, la RFEF per fi ha fet pública la distribució dels grups de Segona Divisió B per a la temporada 2020/21. Els 102 equips de la categoria de bronze han quedat repartits en cinc grups amb dos subgrups cadascun. En aquest sentit, l'Olot i el Llagostera formen part del subgrup A del grup tercer amb la resta de catalans (Prat, l'Hospitalet, Badalona, Barça B, Nàstic de Tarragona, Lleida, Espanyol B i Cornellà) i l'Andorra de Nacho Castro.

A més a més, la RFEF també ha revelat la data d'inici del nou curs. Les competicions de Segona B i Tercera arrencaran el pròxim 18 d'octubre, després de l'acord unànime de la Comissió de Presidents Autonòmics -falta que la Comissió Gestora de la RFEF ho ratifiqui el 14 de setembre. Així doncs, si les autoritats governamentals aproven el protocol -en el cas de Tercera serà el que apliqui la Generalitat-, els equips gironins de Segona B (Olot i Llagostera) i Tercera (Peralada, Figueres, Banyoles i Girona B) poden avançar amb més determinació la seva pretemporada.

La RFEF comunicarà aquesta setmana, tant als clubs com a les federacions territorials, les ajudes del programa 'Impuls 23' per a la nova temporada, que estarà marcada per la pandèmia del coronavirus.