El Barça de Koeman ja s'entrena sense Messi ni Rakitic

El nou Barcelona de Ronald Koeman va començar ahir la pretemporada sense el seu capità, el davanter Lionel Messi, que es manté en el seu desig d'abandonar el club, i tensa més la corda, ni el migcampista Ivan Rakitic, a un pas de fitxar pel Sevilla.

Després que Messi no es presentés diumenge, al costat de la resta dels seus companys, per passar el test PCR previ a la tornada a la feina, s'esperava que tampoc ho fes al primer entrenament del curs, com va succeir. Segons el conveni del col·lctiu, l'argentí va incórrer en una falta greu. Si es manté en la seva negativa, podria ser suspès de treball i sou d'acord amb el conveni entre La Lliga i l'AFE. Podrien restar-li entre 11 i 30 dies o una multa de fins al 25% del seu salari. Tampoc va participar-hi Rakitic, amb permís del club per absentar-se de l'entrenament, ja que està ultimant la seva tornada al conjunt sevillà.



El primer dia de Koeman

En total, 19 futbolistes van exercitar-se, dividits en dos camps d'entrenament, en la primera sessió que Koeman va dirigir a la Ciutat Esportiva Joan Gamper: Piqué, Luis Suárez, Dembélé, Neto, Jordi Alba, Sergi Roberto, Arturo Vidal, Junior, Rafinha, Oriol Busquets, Matheus Fernandes, Wagué, Araujo, Akieme, Cuenca, Konrad, Ilaix Moriba, Monchu i Arnau Tenas.

La plantilla blaugrana tornarà a entrenar-se aquest matí, a les 9.30 hores, a les instal·lacions de Sant Joan Despí.