El Barça ven Rakitic al Sevilla i Suárez podria acabar anant al Juventus

El FC Barcelona i el Sevilla FC van tancar ahir un acord per al traspàs del migcampista blaugrana Ivan Rakitic al conjunt sevillà per 1,5 milions d'euros més 9 milions variables. Mentrestant, el primer equip feia el segon entrenament de la pretemporada, de nou sense Leo Messi, i amb jugadors com Suárez i Arturo Vidal a la rampa de sortida. El davanter podria acabar al Juventus, mentre que el xilè ho te avançat amb l'Inter de Milà.

Rakitic, a qui li quedava un any de contracte amb el Barça, no entrava en els plans del nou tècnic, Ronald Koeman, i el club blaugrana li havia donat permís per absentar-se els dos primers entrenaments de pretemporada per tancar el seu retorn al Sevilla, amb el qual signarà per dues temporades.

L'internacional croat, de 32 anys, posa així fi a sis temporades al Barça, on s'ha convertit en el quart estranger amb més partits (311) de la història del club i ha guanyat tretze títols, entre ells quatre Lligues, el mateix nombre de copes del Rei i una Lliga de Campions. Ivan Rakitic farà una roda de premsa telemàtica avui per acomiadar-se del club.

Al camp d'entrenament, els mateixos 19 jugadors que es van exercitar dilluns en la primera sessió de l'era Koeman van repetir ahir. Messi continua amb el seu pols al club des que la setmana passada va fer oficial la seva decisió de no tornar a vestir la samarreta blaugrana. Així, van tornar a exercitar-se a la Ciutat Esportiva Joan Gamper: Piqué, Luis Suárez, Dembélé, Neto, Jordi Alba, Sergi Roberto, Arturo Vidal, Junior, Rafinha, Oriol Busquets, Matheus Fernandes, Wagué, Araujo, Akieme, Cuenca, Konrad, Ilaix Moriba, Monchu i Arnau Tenas. Aquests jugadors han seguit fent treball individual amb un gran component físic però combinat amb exercicis amb pilota. La plantilla blaugrana tornarà a entrenar-se aquest matí.

Avui pot ser un dia clau en el cas Messi perquè el pare de l'astre, Jorge Messi, va agafar un vol ahir cap a Barcelona, des de l'Argentina, on arribarà per reunir-se amb Josep Maria Bartomeu. Busca una sortida pactada del seu fill, però el president blaugrana només està disposat a parlar de renovar-lo.